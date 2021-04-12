غرفة أبوظبي تبحث تعزيز التعاون مع مجلس الأعمال الباكستاني

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، في مقر الغرفة، الدكتور سيد قيصر أنس رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني في أبوظبي، والدكتور هادي شهيد عضو مؤسس لمجلس الأعمال الباكستاني، ومحمد إقبال نسيم نائب رئيس مجلس الإدارة، وساديا ريحان عضو مجلس الإدارة.

وأكّد الدكتور سيد قيصر أنس، رئيس إدارة مجلس الأعمال الباكستاني، خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات الأخوية، مشيراً إلى ضرورة مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون الاقتصادي، واستغلال الفرص الاستثمارية المحتملة أمام الجانبين.

من جانبه، رحّب هلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي بممثلي مجلس الأعمال الباكستاني، مثمناً زيارتهم للغرفة التي تسهم في تعزيز أُطر التعاون بين غرفة أبوظبي والمستثمرين الباكستانيين في الإمارة، وبما يعود بالنفع في تعزيز بيئة الأعمال في أبوظبي.