البيت الأبيض: 50 مليار دولار لتصنيع وبحوث الرقائق الإلكترونية

واشنطن (رويترز) - قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إن حزمة الاستثمارات في البنية التحتية التي اقترحها الرئيس جو بايدن والبالغة تريليوني دولار تتضمن 300 مليار دولار لتعزيز قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، من بينها 50 مليار دولار لإنتاج وبحوث الرقائق الإلكترونية.

وسيعلن بايدن الملامح الرئيسية لمسعاه لإعادة بناء قطاع التصنيع في تعليقات إلى اجتماع لمسؤولين كبار بالبيت الأبيض والرؤساء التنفيذيين لحوالي 20 شركة كبرى سيركز على نقص في أشباه الموصلات يعكر صفو صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا.

وقال البيت الأبيض في تقرير بشأن خطة بايدن للوظائف إن الاستثمارات المقترحة تتضمن أيضا 50 مليار دولار لإنشاء مكتب جديد بوزارة التجارة لمراقبة الطاقة الصناعية المحلية، وتمويل استثمارات في إنتاج سلع حيوية. وتتضمن الخطة أيضاً 46 مليار دولار لإعطاء دفعة لتصنيع الطاقة النظيفة من خلال مشتريات اتحادية وتعزيز الابتكار في قطاعات، مثل السيارات والموانئ والمضخات وأيضا تكنولوجيات حيوية، مثل المفاعلات النووية المتطورة والوقود.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن اجتماعاً في البيت الابيض اليوم حول نقص في رقائق أشباه الموصلات من غير المتوقع أن يؤدي على الفور إلى قرار أو إعلان بشأن ما يجب عمله حيال ذلك النقص الذي وصفته بأنه مسألة تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة.

وأبلغت ساكي الصحفيين أن الرئيس جو بايدن يريد أن يستمع مباشرة إلى الشركات المتأثرة بنقص الرقائق الالكترونية.

وأضافت أن البيت الأبيض يريد أن يعمل عن كثب مع الصناعة لمنع حدوث نقص في الرقائق الالكترونية في المستقبل.