«فيوليا» و«سويز» تتفقان على اندماج بقيمة 15 مليار دولار

باريس (رويترز) - أعلنت فيوليا وسويز عن صفقة اندماج اليوم الاثنين قيمتها حوالي 13 مليار يورو (15.44 مليار دولار) بعد صراع لشهور بين شركتي إدارة النفايات والمياه الفرنسيتين.

يرجع تاريخ المنافسة بين الشركتين إلى القرن التاسع عشر، وسعت فيوليا لاقتناص منافستها الأصغر سويز قائلة إنهما ستكونان معا أقدر على مواجهة التحدي البازغ من لاعبين في الصين.

مقر شركة سويز في باريس (رويترز)

وقالت فيوليا إن وضع الشركتين معاً سيمكنهما من الابتكار في مجالات النمو مثل الخدمات البيئية وإعادة التدوير.

يقدر الاتفاق قيمة سهم سويز بنحو 20.50 يورو (24.4 دولار) لتصل قيمتها الإجمالية إلى 12.8 مليار يورو، حسبما ذكرته الشركتان، بعد أن رفعت فيوليا سعر عرضها من 18 يورو. وتملك فيوليا بالفعل 29.9 بالمئة في سويز.

وقال أنطوان فريرو المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة فيوليا في بيان "زمن المواجهة انتهى". كانت سويز، التي مقرها باريس، رفضت عروضا من فيوليا منذ اشترت منافستها حصة فيها في أكتوبر الماضي.

وفي فبراير رفضت عرض استحواذ قيمته 11.3 مليار دولار. وتواجهت المجموعتان في المحاكم وأقامت سويز دفاعات من بينها مؤسسة لحماية أنشطتها الفرنسية في مجال المياه. وسيُلغى ذلك بعد الاتفاق. وقال فيليب فارين رئيس سويز للصحفيين "استخدمنا جميع الأوراق التي كانت في جعبتنا للدفاع عن مصالح الشركة في مواجهة وضع عدواني". وأضاف أن مواصلة ذلك لن يكون مثمراً.

وتشمل الصفقة مع فيوليا ضمانات لوظائف العاملين لدى سويز لفترة أربع سنوات. وقال مصدر مطلع على النقاشات إن فارين التقى فريرو مطلع الأسبوع لإبرام الصفقة.

وقال فريرو وفارين في مؤتمرين صحفيين منفصلين إن جيرار ميستراييه، الذي كان رئيسا لسويز ولشركة المرافق الفرنسية إنجي، توسط في المحادثات بين الشركتين. وقالت الشركتان إنهما تستهدفان التوصل إلى اتفاق اندماج نهائي بحلول 14 مايو.