«مايكروسوفت» تستحوذ على «نوانس» مقابل 19,7 مليار دولار

نيويورك (أ ف ب) -أعلنت مايكروسوفت اليوم الاثنين أنها تستحوذ على شركة «نوانس» لتطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية نظير 19,7 مليار دولار، لتعزيز خدماتها في مجال الرعاية الصحية. وتستخدم تقنيات شركة نوانس على نطاق واسع في السجلات الطبية وهي مستخدمة حالياً في أكثر من ثلاثة أرباع المستشفيات الأميركية، على ما ذكر عملاق التكنولوجيا الأميركي في بيان. وأوضحت مايكروسوفت أنّ الصفقة نقدية بالكامل، وتتضمن دفع ديون مستحقة على «نوانس». وتأتي الصفقة في أعقاب شراء مايكروسوفت لشركة لينكدن مقابل 27 مليار دولار عام 2016، وتمثل «آخر خطوة في استراتيجية مايكروسوفت السحابية في الصناعات المحددة». وعلى غرار الشركات العملاقة في قطاع التكنولوجيا، استفادت مايكروسوفت كثيرا من الاضطرابات الاقتصادية خلال كوفيد-19. وقفزت عائدات الشركة 33 بالمئة في الربع الأخير إلى 15,5 مليار دولار مع دفعة كبيرة من الحوسبة السحابية والحوسبة الشخصية، بما في ذلك ألعابها للفيديو «اكس بوكس». وتستخدم تكنولوجيا نوانس حالياً بواسطة أكثر من 55 بالمئة من الأطباء في الولايات المتحدة. وأشارت مايكروسوفت إلى أن الصفقة تساعدها على مضاعفة سوقها المحتملة في قطاع الرعاية الصحية بنحو 500 مليار دولار. وقال المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا إن «الذكاء الاصطناعي هو أهم أولويات التكنولوجيا والرعاية الصحية وبات تطبيقه الأكثر إلحاحا». وتابع «معا، من خلال ايكوسيستيم الشريك الخاص بنا سنضع حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة في أيدي المتخصصين في كل مكان لدفع عملية صنع القرار بشكل أفضل وخلق اتصالات أكثر جدوى، بحيث نقوم بتسريع نمو سحب مايكروسوفت للرعاية الصحية و ونوانس». ارتفعت أسهم نوانس بنسبة 19,2 بالمئة لتصل إلى 54,32 دولار في مداولات ما قبل السوق، في حين صعد سهم مايكروسوفت 0,2 بالمئة إلى 256,24 دولار.