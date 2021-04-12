إطلاق بنك المارية المحلي في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) أعلن «بنك المارية المحلي عن حصوله على الموافقة الرسمية من مصرف الإمارات المركزي ليكون بذلك أول مصرف متخصص يقوم بخدمة المجتمع المحلي باستخدام منصة خدمات رقمية تقدم منتجات مصرفية متكاملة تعمل ضمن أفضل معايير التكنولوجيا المالية. وسيقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية عبر قنوات النظام المصرفي التقليدي، ورقمياً من خلال التطبيق الخاص بالبنك.

وستتمحور سلسة المنتجات والخدمات المالية التي سيقدمها البنك على تغطية عدد من الثغرات التي تحتاجها الشركات الصغيرة والمتوسطة لحسن وكفاءة الإدارة المالية وتحقيق نموها وازدهارها، بالإضافة إلى توفير خيارات وخطط مالية ذكية تسهم وبشكل فعال في تحقيق هدف الادخار والاستثمار للمواطنين والمقيمين في الدولة ليقوم بذلك «بنك المارية المحلي» بلعب دور مهم في الوحدة الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال طارق أحمد المسعود، رئيس مجلس المؤسسين:«يسعدنا الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي، ونشكرهم على دعمهم الدؤوب وجهودهم الرامية إلى الرقي بالخدمات المالية بشكل عام. كما أننا نؤمن بأن تأسيس «بنك المارية المحلي» سيسهم وبشكل فعال بتلبية احتياجات العملاء، من خلال توظيف فريق من الخبراء الماليين المختصين الذين سيعملون على رفع القدرات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم النمو المستدام للمجتمع بطريقة مرنة وسهلة من خلال التطبيق الذكي الذي سيتم طرحه قريباً».