تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد) وافق مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي على تأسيس سلطة سوق أبوظبي العالمي، وتعيين مارك نيكولاس كوتيس رئيساً تنفيذياً للسلطة الجديدة على أن يستلم مهامه اعتبارا من مطلع يونيو 2021. وسيكون لسلطة سوق أبوظبي العالمي دور أساسي في زيادة تعزيز مسيرة نمو سوق ابوظبي العالمي والاستفادة من توجهات قطاع الخدمات المالية عالميا والتطورات المتعلقة بمستقبل ما بعد جائحة «كورونا»، ولتحقيق هذه الأهداف تشمل المهام الرئيسية للسلطة..«الاستراتيجية وتطوير الأعمال، والخدمات المؤسسية ومكتب أمن المعلومات وإدارة المخاطر».

مرحلة جديدة

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.. «يسرني الترحيب بمارك كوتيس رئيساً تنفيذياً لسلطة سوق أبوظبي العالمي ونتطلع إلى مرحلة جديدة في مسيرة نمو السوق كمركز عالمي مبتكر ومنصة رقمية للأعمال، وإنني على يقين بأن سوق أبوظبي العالمي سيستمر بلعب دوره في تعزيز تدفق رأس المال نحو الدولة، وذلك بالتزامن مع خطط التنويع الاقتصادي والتحول في مجال الطاقة».

مكانة عالمية

من جانبه قال مارك كيوتيس.. «يشرفني أن يتم توكيلي بهذه المهمة المهمة للارتقاء بمسيرة سوق أبوظبي العالمي إلى آفاق جديدة، وتعزيز مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً وموثوقاً. فقد بذل فريق عمل السوق مجهوداً هائلاً قبيل انضمامي لتأسيس مركز مالي متكامل يتيح لرواد القطاع القيام باستثماراتهم وتعاملاتهم ضمن سلطة قضائية متينة تضمن سيادة القانون، وتضم محاكم مستقلة وأطر عمل متطورة. وإنني أثق بأن أبوظبي والإمارات ستحظيان بالمزيد من الاعتراف الدولي، خلال فترة ما بعد كورونا كوجهة مستقرة ذات معايير عالية في الحوكمة. إنني أتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع كل من سلطات سوق أبوظبي العالمي لتشكيل مشهد المستقبل المالي الدولي في الدولة». يذكر أن مارك كوتيس يمتلك أكثر من 40 عاماً من الخبرة في المجال المالي والاستثماري والتي تشمل إدارة الخدمات المصرفية والاستثمارية العالمية ويعرف مارك بحنكته في قطاع الأعمال والاستثمار، وهو من رواد بناء الشراكات الفاعلة التي من شأنها دعم أهداف الحوكمة.