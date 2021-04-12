النفط يرتفع مع تسارع وتيرة حملات التطعيم

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط لكنها ظلت تتحرك داخل نطاق ضيق اليوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن تعافي الاقتصاد الأميركي مع تسارع في وتيرة حملات التحصين من فيروس كورونا، غير أن زيادة إصابات كوفيد-19 في مناطق أخرى من العالم يكبح الأسعار.

وصعد خام برنت 29 سنتاً بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 63.24 دولار للبرميل بحلول الساعة 10.06 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتاً أو 0.3 بالمئة مسجلاً 59.49 دولار للبرميل. راوحت الأسعار نطاقاً ضيقاً في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ودار برنت بين 60 و65 دولاراً والخام الأميركي بين 57 و62 دولاراً.

وقال ستيفن برينوك المحلل في بي.في.إم "أسعار النفط دخلت مرحلة تماسك بعد أن تأرجحت بشدة الشهر الماضي. "في حين مازالت عدة أسباب تدعو لتوقع الصعود، فإن المتعاملين في السوق أضحوا أكثر حذراً مع تنامي الإصابات في أوروبا والهند وبعض الأسواق الناشئة بينما ثبت أن حملات التحصين أبطأ مما كان متوقعاً".

تسجل الهند حالياً واحداً من كل ست إصابات بالفيروس على مستوى العالم وتشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات. ورغم أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليوناً، فإن الطلب على البنزين لم يرتفع كما كان متوقعاً.