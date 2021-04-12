«أغذية» تُطلق خطتها الاستراتيجية

أبوظبي (الاتحاد) كشفت مجموعة "أغذية" عن استراتيجيتها طويلة المدى 2021 - 2025، التي تستند إلى ثلاث ركائز استراتيجية، وهي: النمو والكفاءة وجدارة الإمكانات، في حين أخذت بالحسبان عند تصميمها عدداً من الأهداف، ومنها توسعة نطاق ريادة المجموعة في السوق، وتحقيق قيمة كبيرة لجميع الأطراف ذات الصلة، ومواصلة دفع نمو الربحية، عبر نهج يتخذ من المستهلك محوراً أساسياً له.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: "تكمن إحدى أهم نقاط القوة الأساسية لمجموعة أغذية في نموذج أعمالها الذي يتسم بالمرونة والتوازن والنهج التقدمي. بصفتنا أحد رواد القطاع، وسعياً منا لتعزيز مكانتنا كرائد إقليمي، سنواصل جهودنا خلال الخمس سنوات القادمة للارتقاء بكفاءة عملياتنا التشغيلية، والسعي الدؤوب وراء فرص جديدة بعزيمة متجددة".

وأضاف: "نتوقع من هذه أن تكشف هذه الاستراتيجية عن الإمكانات الكاملة لقدراتنا الاستثنائية التي عمدنا إلى تطويرها منذ انطلاقتنا، وندرك تماماً أنه مع وجود فريق إداري ذي خبرة وإمكانات استثنائية، سنسهم في خلق المزيد من الفرص لموظفينا، وسيكون ذلك بمثابة محفز لنا لإرساء معايير جديدة في قطاع الأطعمة والمشروبات".

من جانبه، قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "جاءت استراتيجيتنا نتاج آلية تقييم عميقة لأعمالنا، كما تعدّ ثمرة رؤية واضحة للمكانة التي نتطلع إلى بلوغها، والوجهة التي سنسلكها في خططنا. وسنواصل العمل بطريقة أكثر سلاسة، مع التركيز على حماية أعمالنا الأساسية، وضمان تقدمنا بمرونة وإصرار. وعلى المدى القريب، سنستفيد من التكامل الفعال للأعمال الجديدة والقرارات التي نتخذها، وسنجني حصاد هذه السياسات أيضاً على المدى الطويل".

تتطلع المجموعة إلى توفير 200 مليون درهم، من خلال تحفيز التفاعل المتناغم بين الأنشطة، وتبسيط أعمال شركاتها الحالية والمستحوذ عليها. وفضلاً عن شراكاتها الاستراتيجية في مجالي التوزيع والتسويق.