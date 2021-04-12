انخفاض بورصة اليابان وموجة بيع لأسهم التكنولوجيا

طوكيو (رويترز) - انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، إذ دفعتها للتراجع خسائر حادة تكبدها سهم ياسكاوا إلكتريك بعد إعلان المجموعة الرائدة بقطاع التكنولوجيا عن أرباح أُخفقت في تلبية توقعات السوق، مما أثار موجة بيع في بقية أسهم التكنولوجيا. ونزل المؤشر نيكي 0.77 بالمئة ليغلق عند 29538.73 نقطة.

والمؤشر في وضع الانتظار بعد أن بلغ أعلى مستوى في 30 عاماً ونصف العام في منتصف فبراير، مع ترقب كسره لمستواه المرتفع المسجل في 18 مارس عند 30485 نقطة، أو مستواه المتدني في 24 مارس عند 28379 نقطة والذي يعتقد أنه ضروري من أجل ظهور اتجاه جديد.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، منخفضاً 0.25 بالمئة إلى 1954.59 نقطة. وفقد سهم ياسكاوا إلكتريك، التي تصنع الروبوتات، وهي الشركة التي تعطي مؤشراً رئيسياً لاتجاه أرباح المصنعين في اليابان، 7.11 بالمئة بعد أن جاءت أرباح ربع فبراير دون توقعات المستثمرين.

وتتوقع الشركة أن تقفز أرباح التشغيل 54.5 بالمئة إلى 42 مليار ين (383.67 مليون دولار) في السنة المالية الحالية، متفقة تقريباً مع توقعات المحلين عند 43 مليار ين. كما خسرت أسهم شركات أخرى في قطاع التكنولوجيا، من بينها نيتو دينكو وشين-إيتسو كيميكال وفانوك بين 3.7 و1.76 بالمئة.

على الجانب الآخر، ارتفع سهم توشيبا 6.21 بالمئة، بعدما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، أن الشركة اليابانية للاستثمار المدعومة من الدولة والبنك الياباني للتنمية سينضمان لعرض شراء بقيمة 20 مليار دولار من قبل سي.في.سي كابيتال بارتنرز.