معرض «كاستم شو الإمارات» للسيارات يستقطب 21 ألف زائر

دبي (الاتحاد) اختتم معرض «كاستم شو الإمارات» 2021 في مركز دبي التجاري العالمي فاعلياته، والذي استقطب أكثر من 21 ألف زائر من مختلف الجنسيات خلال 3 أيام، وسط التزام كامل بالإجراءات الاحترازية، فيما بلغت قيمة المعروضات من سيارات ودراجات نارية نحو 200 مليون درهم.

وقال جمال بن لاحج رئيس مجلس إدارة مجموعة كرافانات بن لاحج، إن المعرض حقق نتائج فاقت التوقعات، سواء من حسن التنظيم أو أعداد الزوار، كذلك قامت شركات أميركية بعقد عقود تصدير قطع غيار سيارة كورفيت 2021 من صنع الإمارات إلى الولايات المتحدة الأميركية في سابقة تعتبر الاولى من نوعها، كما عقد التجار وأصحاب الكراجات صفقات ناجحة خاصة، في ظل جائحة «كوفيد 19».

وذكر أن المعرض استقطب 60 شركة من 10 دول، وبلغ عدد السيارات المشاركة 360 سيارة، و140 دراجة نارية و100 سيارة تابعة لشركات وجميعها معدلة.

وأضاف: التطلعات والخطط التي وضعت لهذا المعرض المتميز، أن يكون أكبر معرض للسيارات والدراجات المعدلة في الشرق الأوسط والعالم، ونتمنى في العام المقبل أن نحظى بمشاركات أوسع من دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأوروبية والأميركية بعد انتهاء جائحة «كوفيد 19».



