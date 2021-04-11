رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية: التشغيل التجاري لـ «براكة» إنجاز عربي تاريخي

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية أن بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية يشكل انجازا تاريخيا للعالم العربي. ونوه إلى أن هذه هي المرة الأولى في أي دولة عربية التي يتم تطوير الطاقة النووية وتسخيرها لتوفير كهرباء الحمل الأساسي الخالية من الانبعاثات الكربونية الأمر الذي يساهم في مواجهة التغير المناخي بشكل آمن من خلال هذا المصدر الموثوق والمعتمد. وقال إنه مع بدء التشغيل التجاري لأولى محطات براكة للطاقة النووية تحصد دولة الإمارات ثمار العمل الدؤوب الذي قامت به فرق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتفانيها لدعم الشبكة الكهربائية بمصدر وفير ونظيف للطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية على مدار الستين عامًا القادمة. وأضاف «نحن في هيئة الطاقة الذرية الأردنية نهنئ شركاءنا في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها على هذا الإنجاز الذي يدعو للفخر، ونتطلع إلى أن تحذو المحطات الثانية والثالثة والرابعة في براكة حذو المحطة الأولى، كما نتطلع لتعزيز تعاوننا مع المؤسسة لخدمة مواطني بلدينا».