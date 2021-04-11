شراكة بين «حديد الإمارات» و«سفين» في إعادة الشحن

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة حديد الإمارات بدء عمليات إعادة الشحن في منشآتها، في إطار الشراكة الجديدة مع مجموعة «سفين»، ذراع الخدمات البحرية التابع لموانئ أبوظبي، وذلك بموجب اتفاقية بين الطرفين مدتها 10 سنوات تعتبر الإضافة الأحدث إلى مشاريع المجموعة في مجال إعادة الشحن.

وتعد الاتفاقية التي تم توقيعها في عام 2019، بين الشركتين التابعتين لـ«القابضة» (ADQ)، التي تعد واحدة من كبريات الشركات القابضة على مستوى المنطقة، الأكبر في مجال خدمات إعادة الشحن من حيث الحجم ضمن منطقة الخليج العربي، وسيتم تنفيذ بنودها باستخدام سفينة صب من فئة «بوست باناماكس» تم الاستحواذ عليها في أبريل 2020، وتحمل اسم «حفيت» وتُعد أكبر سفينة صب تجارية حجماً مسجلة تحت علم دولة الإمارات العربية المتحدة. وخضعت السفينة لتعديلات شملت تزويدها بأربع رافعات جديدة ومتطورة، وخطافات مخصصة، ونظام تفريغ آلي بالكامل، ومحركات توجيه جانبية؛ بهدف تعزيز قدرات التحكم، بالإضافة إلى مولدات طاقة إضافية.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة سفين بتقديم خدمات إعادة الشحن لثلاث شحنات من خام الحديد الخاصة بشركة «حديد الإمارات» شهرياً عبر توظيف ثلاث عبارات ذاتية الدفع تم تعديلها لتلبية الاحتياجات الخاصة بعمليات إعادة الشحن، وجرى تزويدها بقدرات تفريغ ذاتية وتخصيصها حتى تتمكن من نقل الشحنات بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم «سفين» باستخدام مجموعة واسعة ومتنوعة من الأصول البحرية؛ مثل قوارب القطر والزوارق السريعة. كما ستتولى مسؤولية شراء واستئجار سفن الشحن وصيانتها.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»: «تجسد هذه الشراكة مع مجموعة (سفين) التابعة لموانئ أبوظبي، حرص (حديد الإمارات) على بناء تحالفات استراتيجية محلية انطلاقاً من التزامنا الراسخ بدعم التعاون بين المؤسسات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «إن إطلاق عمليات إعادة الشحن ودعم الأنشطة اللوجستية لشركة (حديد الإمارات) يأتي في إطار أول مشروع لمجموعة (سفين) في هذا القطاع المتخصص».