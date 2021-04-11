استكمال الجانب المالي من خطة تعزيز قطاع الطاقة الكهربائية في العراق

بغداد (الاتحاد)

احتفت وزارة المالية العراقية و«جنرال إلكتريك» وشركاؤهما الماليون أمس، باستكمال الجانب المالي من مشروع زيادة الطاقة الكهربائية (PUP4)، الخطوة الأخيرة لبدء سريان اتفاقية التمويل.

و ستقوم «جنرال إلكتريك» بتوفير قطع الغيار وأعمال الإصلاح والخدمات لمحطات كهرباء القدس والخيرات وجنوب بغداد والحلة والمسيب والحيدرية وكربلاء بهدف المساعدة في صيانة وإدامة 2.7 جيجاواط من الكهرباء للشعب العراقي.

وفي إطار هذه الجهود، سيتم تشغيل عشرين من التوربينات الغازية غير العاملة حالياً في هذه المواقع وإعادتها إلى الخدمة. وكانت «جنرال إلكتريك» قد ساهمت بدور محوري في الجمع بين وزارات المالية والكهرباء والتخطيط العراقية مع العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك الاتحاد لائتمان الصادرات في والبنوك التجارية وغيرها في سبيل تأمين التمويل اللازم للمشروع.

و قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «يمكن للاقتصادات المفتوحة والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تلعب دوراً محورياً في دعم مساعي البلدان لتطوير البنية التحتية الحيوية. وقد تجسّد هذا الأمر من خلال مشروع خطة زيادة الطاقة الكهربائية (PUP4) الذي سيشهد تقديم خدمات رئيسية وتصديرها من مراكز ‹جنرال إلكتريك› في دولة الإمارات، مما يتيح لنا فرصة تقديم الدعم المالي عبر شركة ‹الاتحاد لائتمان الصادرات› وطرح سيناريو يكفل تحقيق الفائدة لجميع الأطراف. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتعزيز أطر التعاون الإقليمي ».

وقال الدكتور مظفر الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة: «جاءت الزيارة التي قام الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً تأكيداً على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين».