23.7 % نمو صادرات أعضاء غرفة دبي الشهر الماضي

دبي (الاتحاد)

كشفت غرفة تجارة وصناعة دبي عن نمو قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضائها خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 6.5% لتبلغ قيمتها 54.8 مليار درهم مقارنةً بـ 51.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، مما يعكس نمواً ملحوظاً في صادرات أعضاء الغرفة في بداية العام الجاري.

وأظهرت إحصاءات الغرفة أن شهر مارس الماضي سجل نمواً كبيراً بلغ 23.7% في قيمة صادرات الأعضاء مقارنةً بمارس 2020، حيث بلغت قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 22.1 مليار درهم في مارس 2021، مقارنةً بـ 17.8 مليار درهم في شهر مارس 2020.

وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الحالي 166.75 ألف شهادة، في حين سجل شهر مارس الماضي أعلى عدد لشهادات المنشأ الصادرة وهو 62.235 ألف شهادة، في مؤشر واضح على تعافي قطاع التجارة، وممارسته دوره الطبيعي في مسيرة تنويع اقتصاد دبي وتعزيز تنافسيته العالمية.

وبينت الغرفة أن عدد الأعضاء الجدد الذين انضموا لعضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 6,025 عضواً، وبنسبة نمو بلغت 38.6% مقارنةً بالربع الأول من عام الماضي، الأمر الذي يعكس جاذبية دبي للاستثمارات الأجنبية، وموقعها المتميز في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وبلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي أنجزتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 174 ألف معاملة، في حين بلغ عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أُصدرت واستقبلتها الدولة خلال الربع الأول من العام الجاري 965 دفتر إدخال بقيمة إجمالية للسلع والبضائع بلغت حوالي 1.4 مليار درهم.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن هذه الإحصاءات المشجعة تعكس واقع بيئة الأعمال بالإمارة، وتعافيها المستدام من تأثيرات جائحة «كوفيد- 19»،