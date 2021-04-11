«الاتحاد للطيران» تطلق برنامجاً للاحتفال بـ«عام الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، عن برنامج يمتد على مدار السنة للاحتفال بالعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وسينطلق البرنامج على ثلاث مراحل للتركيز على الماضي، الحاضر والمستقبل.

وأطلقت الشركة صفحة خاصة على موقعها etihad.com/uae50، بهدف إشراك المجتمع المحلي في برنامج خاص، سيتم الإعلان عن تفاصيله خلال العام، حيث سيحصل المواطنون والمقيمون والزوار في الدولة على فرصة للمشاركة والفوز بواحدة من 50 ألف جائزة توزع خلال العام الحالي.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تعكس هذه المبادرة، التي تستمر على مدار العام، احتفاء الاتحاد بالماضي والتزامها بمواصلة الرحلة للسنوات الخمسين المقبلة لهذا البلد العظيم، بصفتها الناقل الوطني للإمارات، وواحدة من أهم العلامات التجارية فيها. وكجزء من هذا الاحتفال، تفخر الاتحاد بنقل العالم إلى أبوظبي ليكونوا ضيوفاً على هذا البلد الكريم والمضياف، وتعزيز الصورة المشرقة التي لطالما ارتبطت به».