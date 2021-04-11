عمومية «وطنية للتكافل» تقر توزيع 7.5 % نقداً

أبوظبي (الاتحاد)

أقرت الجمعية العمومية لشركة الوطنية للتكافل «وطنية» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس مال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للتكافل«وطنية»:«حققت الشركة أداءً جيدًا في سوق عانى من النمو بسبب الوباء العالمي، مما تسبب ببعض الأسعار التنافسية في جميع خطوط الإنتاج، وما يزال تحصيل المبالغ المستحقة يفرض تحديات صعبة، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي واجهها القطاع، فقد سجلت الشركة نموًا بنسبة 40% في ربحيتها مدفوعة بأداء الاكتتاب. كما أظهر العائد على حقوق الملكية ارتفاعاً وصل إلى 20% بارتفاع نسبته 36% عن العام 2019 وكان أيضًا أحد أعلى المعدلات في السوق.