النمو العالمي بات واقعاًً

«ظهور بوادر تعافٍ اقتصادي عالمي» جيفري أوكاموتو، نائب مديرة صندوق النقد الدولي

دفعت التوقعات المتغيرة لنمو الاقتصاد العالمي، الآمال نحو المقدمة أكثر وأكثر. فحتى نهاية العام الماضي كانت هذه التوقعات إما متواضعة أو سلبية، وإن تغيرت، فهي تتغير نحو الأسفل. في الربع الأول من العام الجاري بات التغير نحو الأعلى، الأمر الذي يضع التعافي الاقتصادي المأمول في المقدمة أيضاً، ويمنح الساحة الدولية انفراجاً مطلوباً حقاً. فجائحة «كوفيد- 19» لم تربك الاقتصاد العالمي فحسب، بل وضعته في دائرة الخطر، خصوصاً في ظل تأخر السيطرة على تداعيات هذه الجائحة، وانتشار فوضى حقيقية في بداياتها. أفرز هذا المشهد ركوداً وُصف من قبل المؤسسات الدولية بأنه الأعمق منذ ثمانين عاماً، وهذا الركود جلب معه بالطبع، انكماشاً مرتفعاً، ولكنه متباين بين دولة وأخرى، بحيث بلغ 10% في الاتحاد الأوروبي مثلاً.

صندوق النقد الدولي يعتقد بأن انتعاش الاقتصاد العالمي سيحقق أكثر من المتوقع في العام الجاري، والسنة المقبلة أيضاً. وهذا استنتاج طال انتظاره من مؤسسة دولية كهذه، التي كانت تتحدث بحذر شديد عن النمو والانتعاش والتعافي، وتتكلم بدون حذر عن الانكماش المنتشر هنا وهناك. نمو إجمالي الناتج المحلي بحسب «الصندوق» سيحقق هذا العام 6%، بزيادة 0.5 نقطة عن التوقعات التي أطلقها بداية العام الجاري. والأسباب عديدة لهذا النمو، الذي ربما يرتفع حتى أكثر من 6% بنهاية العام الجاري، في مقدمتها التعافي الصحي الذي يشهده العالم من «كوفيد- 19»، والآثار الإيجابية التي تتركها اللقاحات المختلفة على الساحة، مع استمرار إنتاج هذه اللقاحات، وتوزيعها حول العالم، بما في ذلك وصولها إلى البلدان النامية.

ساهمت حزمة التحفيز الأميركية التي اعتمدتها إدارة جو بايدن، والبالغة 1.9 تريليون دولار، في تعزيز توقعات النمو العالمي، فهذه الحزمة ستوفر قوة دفع عالمية (وليس أميركية فقط) للاقتصاد، إلى جانب الحزم الأخرى المشابهة، وإن كانت بمستويات أقل بكثير مما اعتمدته واشنطن أخيراً. تحقيق الاقتصاد العالمي نمواً بنهاية العام الحالي يصل لـ 6%، سيكون الأسرع على الإطلاق منذ العام 1976، الأمر الذي سيسرع وتيرة التعافي المطلوب حول العالم. بالطبع هناك مخاطر تواجه هذا النمو المرتفع، تتركز أساساً بمدى قدرة العالم، في السيطرة الكاملة على «كوفيد- 19»، والنجاح في محاصرة أي نوع قد يتوالد منه، دون أن ننسى، أن العجوزات الاقتصادية العالمية كبيرة، وهي الأعلى في البلدان المتقدمة، وناتجة عن الإنفاق وانخفاض الإيرادات. والأمر ليس كذلك على صعيد الاقتصادات الناشئة، التي ترجع عجوزاتها أساساً إلى انهيار الإيرادات فيها، بفعل انخفاض الحراك الاقتصادي بشكل عام.

إن العالم يمر الآن بمرحلة حساسة بالفعل، لأن أي تقدم على صعيد النمو الاقتصادي، ينبغي أن يكون أكثر استدامة، وبالإمكان البناء عليه في المرحلة المقبلة، فقد شهد العالم انتعاشاً في الصيف الماضي، إلا أنه سرعان ما انتهى تحت ضربات الأزمة الصحية التي تجددت وقتها.