«فلاي دبي»: أسطولنا لم يتأثر بمشكلة كهربائية في «737 ماكس»

دبي (رويترز) - قالت شركة فلاي دبي اليوم الأحد: إن طائراتها الأربع عشرة من طراز بوينج 737 ماكس لم تتأثر بمشكلة كهربائية محتملة في بعض الطائرات. وسحبت شركات طيران أخرى عشرات الطائرات من طراز 737 ماكس من الخدمة يوم الجمعة، بعد أن حذرت بوينج من احتمال حدوث عطل كهربائي في بعض الطائرات المنتجة حديثاً. ولا يتعلق الخلل بمشاكل تصميم الكمبيوتر التي أدت لحظر مدته 20 شهراً بعد حادثين مميتين. وقالت الجهات التنظيمية: إن المشكلة الجديدة تتعلق بالتوصيلات المصممة للحفاظ على السلامة في حالة حدوث زيادة في الجهد داخل نظام التحكم في الطاقة الاحتياطية. وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في رسالة بالبريد الإلكتروني: "بعد إحاطة من بوينج يمكننا أن نؤكد أن أسطول فلاي دبي من طائرات ماكس لم يتأثر". واستأنفت فلاي دبي خدمات 737 ماكس يوم الخميس الماضي.