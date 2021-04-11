مؤشر: اقتصاد دبي يواصل التعافي في مارس بدعم السياحة والإنشاءات

مصطفى عبد العظيم (دبي) - أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخاص بدبي لشهر مارس 2021، انتعاشاً ملحوظاً في قطاعي السياحة والسفر والإنشاءات والأعمال الجديدة، مع استمرار تزايد ثقة الشركات في ارتفاع النشاط التجاري خلال العام المقبل، مع تعافي الاقتصاد من جائحة كوفيد-19. وارتفع المؤشر الذي يقيس التغيرات في الإنتاج والطلبيات الجديدة والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون السلع المشتراه لدى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، ليسجل 51.0 نقطة في شهر مارس، مقارنة مع قراءة شهر فبراير 50.9نقطة.

ووفقاً لنتائج المؤشر التابع لمجموعة آي اتش اس ماركيت، جاءت المساهمات الإيجابية مقارنة بالشهر السابق من مؤشرات الطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، بينما طرحت المكونات الفرعية للإنتاج والتوظيف ومواعيد التسليم للموردين تأثيرات سلبية طفيفة على الاتجاه العام.

الإنشاءات والسفر

وعلى مستوى القطاع، شهد قطاعا الإنشاءات والسفر والسياحة تحسناً في قراءاتهما الرئيسية في شهر مارس، حيث سجل الأول أقوى نمو على مستوى الصناعات الثلاث الخاضعة للدراسة. وجدير بالذكر أن شركات الإنشاءات شهدت ثاني أكبر زيادة في الإنتاج منذ منتصف عام 2019، حيث علقت بعض الشركات المشاركة، على أن تخفيف قيود كوفيد- 19، سمح بإعادة تشغيل أعمال المشروعات. وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأكمله في دبي، أشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة الإنتاج للشهر الرابع على التوالي خلال شهر مارس، مدعوماً بتجدد الزيادة في الطلبات الجديدة، ومع ذلك، وفي حين شهدت بعض الشركات تحسناً في طلب العملاء،

أفادت شركات أخرى بضعف ظروف السوق بسبب قيود كوفيد- 19 وقوة المنافسة. ورفعت الشركات مخزون مشترياتها مرة أخرى في شهر مارس، وذلك بعد خمسة أشهر من التراجع حتى شهر يناير، واستمرت الشركات في خفض أسعار البيع في محاولة لتحفيز الطلب، وبوتيرة ملحوظة في فترة خمسة أشهر.

وفيما أدت الجهود المبذولة لاحتواء التكاليف إلى خفض مستويات التوظيف لأول مرة في عام 2021 حتى الآن، فقد كان تراجع معدل التوظيف طفيفاً.

وأفادت بيانات المؤشر أن توقعات النشاط التجاري المستقبلي بين الشركات غير المنتجة للنفط ظلت إيجابية في شهر مارس، على الرغم من انخفاضها عن أعلى مستوى في خمسة أشهر سجلته في شهر فبراير، وكانت درجة التفاؤل أيضاً أضعف بكثير من متوسط السلسلة. وربط أعضاء اللجنة بين تطلعات تحسن الإنتاج وبين إعادة فتح الاقتصاد من جائحة كوفيد- 19 وتحسن طلب العملاء.

الجملة والتجزئة

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة (أي اتش اس ماركت):«أشارت بيانات القطاعات إلى زيادة في إنتاج قطاع الإنشاءات، خاصة أن بعض المشاريع تمكنت من استئناف أعمالها بعد قيود كوفيد- 19. كما انتعش النمو بقطاع تجارة الجملة والتجزئة، لكن تقلص نشاط السياحة والسفر استمر في إلقاء العبء على انتعاش دبي، حيث أدت قيود السفر الدولية إلى زيادة تقييد الطلبات الجديدة».

وعلى صعيد متصل، عزّزت دبي مكانتها كمركز عالمي لحياة الرفاهية والفخامة والأعمال، وكقوة تجارية ووجهة سياحية مرغوبة، بما أدى إلى ارتقائها على تصنيف مؤشر نمط حياة جوليوس باير 2021 لتشغل المركز الثاني عشر في هذا العام.

واشتهرت دبي خلال الأعوام العشرين الماضية باستضافتها للمتاجر الذكية والمباني السكنية الكبيرة والحديثة وفعاليات الترفيه والحياة الليلية النابضة بالحياة. وأسهم التدفق الكبير للأثرياء إلى دبي في تعزيز سوق السلع الفاخرة التي حافظت على ازدهارها، ووصلت إلى قيمة تزيد قليلاً عن مليار دولار في عام 2020. وبين أن الإمارات تستعد للتعافي من تأثيرات «كوفيد-19» تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها.