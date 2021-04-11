4.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية بداية الأسبوع

أبوظبي (وام) بدأت أسواق المال الإماراتية تعاملاتها في أول أيام الأسبوع على ارتفاع مواصلة بذلك تعزيز مكاسبها التي تحققت في الأسبوع السابق، وسط استمرار تدفق السيولة الى قاعات التداول.

وفيما وصلت قيمة الصفقات المبرمة في الأسواق إلى 970 مليون درهم فقد بلغت أرباح القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة في الأسواق خلال جلسة أمس نحو 4.5 مليار درهم.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 0.18% مغلقا عند مستوى 6070 نقطة في مستوى قياسي جديد بينما أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2593 نقطة بنمو نسبته 0.40% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي.

وقاد سهم إعمار المرتفع إلى 3.73 درهم النشاط في سوق دبي المالي وسط ترقب نتائج اجتماع الجمعية العمومية، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 57 مليون درهم.كذلك فقد صعد سهم اعمار للتطوير إلى مستوى 2.53 درهم واعمار مولز الى 1.79 درهم وسهم داماك الى 1.22 درهم.

وفي سوق العاصمة فقد ارتفع سهم بنك ابوظبي الأول الى 14.40 درهم، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 213 مليون درهم، وارتفع سهم الوطنية الى درهم واحد فيما أغلق سهم الشركة العالمية القابضة 87.2 دراهم. وشهدت الجلسة التداول على نحو 255 مليون سهم نفذت من خلال 3305 صفقات.