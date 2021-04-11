45 % إشغال فنادق مصر في الربع الأول

القاهرة (رويترز) - قال مسؤول بقطاع السياحة المصري اليوم الأحد: إن معدل إشغالات الفنادق دار بين 40 و45 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري. تُسهم السياحة بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج القومي لمصر، وهي مصدر رئيس للنقد الأجنبي، لكنها تأثرت سلباً بشدة في ظل جائحة كوفيد-19 وإجراءات احتوائها. وأبلغ المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، رويترز "الإشغالات بلغت نحو 25 بالمئة في يناير، ثم ارتفعت إلى 30 بالمئة في فبراير، والارتفاع الأكبر كان في مارس عند نحو 45 بالمئة. وقال: "فنادق البحر الأحمر تصدرت الإشغالات خلال الربع الأول، وتلتها فنادق شرم الشيخ بجنوب سيناء". أغلقت مصر الفنادق في مارس 2020 عندما بدأ تفشي فيروس كورونا بها، ثم أعادت فتحها بعد حوالي شهرين بنحو 25 بالمئة من السعة الاستيعابية، وزادت تلك النسبة لاحقاً إلى 50 بالمئة. دارت إيرادات القطاع السياحي بين 600 و800 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد السائحين الذين استقبلتهم مصر نحو 500 ألف سائح.