مسؤول في مجموعة «اللولو»: يوسف علي بصحة جيدة ويعود للإمارات خلال أيام

الاتحاد (أبوظبي) أكد مقربون من رجل الأعمال يوسف علي رئيس مجموعة اللولو أنه يتمتع بصحة جيدة، بعد أن هبطت الطائرة الهليكوبتر التي كان يستقلها علي وزوجته، اضطرارياً على أرض مستنقع في بانانجاد في إرناكولام بالهند صباح اليوم.

وقال ناندا كومار، رئيس إدارة الاتصالات، في مجموعة اللولو العالمية، لـ "الاتحاد" إن حادثة الهبوط الاضطراري وقعت خلال إجازة شخصية ليوسف علي في ولاية كيرا وسيعود إلى الإمارات خلال أيام.

وهبطت الطائرة المروحية فى مستنقع بمنطقة سكنية بمنطقة غير مأهولة وهو الأمر الذي حال دون وقوع حادث كبير.

وهبطت المروحية في أرض كلية الصيد في بانانجاد بسبب عطل فني.