انطلاق أعمال الإنشاء في مشروع محطة الطاقة الشمسية بالسعودية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركتا «إي دي إف رينوبلز» و»نسما» أمس، عن إتمام الإغلاق المالي لمشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بقدرة 300 ميجاواط في مدينة جدة السعودية، والمباشرة بأعمال البناء في المشروع.

وكان مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية قد منح الائتلاف عطاء تطوير مشروع محطة الطاقة الشمسية، وذلك بعد أن قدم سعراً تنافسياً بلغ 60.9042 ريالاً سعودياً (16.24 دولار لكل ميجاواط ساعي). وكان الائتلاف قد وقع اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة في شهر يناير الماضي. وبموجب شروط اتفاقية شراء الطاقة التي تبلغ مدتها 25 عاماً، سيقوم الائتلاف بتصميم وتمويل وبناء وتشغيل المحطة، التي سيتم بناؤها في مدينة جدة الصناعية الثالثة، على بعد 50 كيلومتراً جنوب شرق جدة. ومن المقرر أن تدخل المحطة حيز التشغيل خلال عام 2022.

وأكد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، أن هذا المشروع يجسد دعم مصدر المتواصل لأهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأهدافها في مجال المناخ، مشيراً إلى أن المملكة ومن خلال البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، استطاعت أن تسير بخطى سريعة عززت من مكانتها في قطاع الطاقة المتجددة العالمي، وستواصل مصدر وشركاؤها العمل مع الحكومة السعودية، من أجل دفع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء».