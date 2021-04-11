روسيا تكشف برنامج فعاليات جناحها في إكسبو 2020 دبي

مصطفى عبد العظيم(دبي)

كشفت روسيا عن ملامح برنامج الفعاليات والأعمال الثقافية التي سيشهدها الجناح الروسي في إكسبو 2020 دبي والذي سينطلق في الأول من أكتوبر المقبل ويمتد حتى 31 مارس 2022، فضلاً عن الإعلان عن الرمز الرسمي للجناح الذي يجسد الصناعة الإبداعية في روسيا.

جاء ذلك خلال تنظيم الجناح الروسي عرضا تقديميا مؤخراً في دبي بمشاركة، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي والمفوض العام للجناح الروسي أليكسي جروزديف، والرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية في إكسبو 2020 عمر شحادة، ورئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عصام كاظم، بالإضافة إلى مصمم الجناح الروسي في إكسبو 2020 سيرجي تشوبان، وسفيرة الجناح الروسي فيكتوريا لوبيريفا وآخرين.

وأوضح المشاركون في العرض التقديمي مفهوم الجناح الروسي في إكسبو 2020، والتصميم المعماري الخارجي والمعرض الداخلي، لافتين إلى أن سيتم تنظيم أكثر من 50 حدثًا في إطار برنامج أعمال الجناح الروسي في غضون ستة أشهر.