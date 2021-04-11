﻿﻿«الأوراق المالية» تستعرض الاتجاهات الحديثة في الحوكمة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت د. مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أهمية الحوكمة ودوْرها في دعم أسس التطور والنمو الاقتصادي وخلق بيئة اقتصادية نشطة، ودورها في إعلاء مبدأ الإدارة الرشيدة ونجاحِ المشاريع الاقتصادية، من خلال تشجيع وزيادة ثقة المتعاملين في الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ولفتت خلال كلمة افتتاح ويبينار «اتجاهات حديثة في حوكمة الشركات المساهمة العامة» إلى أن الجهات التنظيمية والأسواق المالية بدول «التعاون» كانت سباقة عالمياً في تبني ضوابط الحوكمة، بالأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة لها، ليس فقط باعتبارها خط دفاع أول للشركات المساهمة العامة ضد أية أزمات قد تواجهها، من خلال إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، والوصول بإدارة الشركة إلى تحقيق مبادئ الإدارة الرشيدة. وعقدت الهيئة الفعالية، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجية المشترك.