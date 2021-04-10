الصين تفرض غرامة 2.8 مليار دولار على موقع "علي بابا"

فرضت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق غرامة بقيمة 8ر2 مليار دولار على مجموعة علي بابا بسبب اتهامات بانتهاك عملاق البيع بالتجزئة على الإنترنت قواعد الاحتكار.

وفرضت إدارة تنظيم السوق هذه العقوبة بعد أن خلصت إلى أن أكبر منصة للتجارة الإلكترونية في العالم قد استغلت موقعها المهيمن في السوق لمعاقبة التجار الذين عرضوا سلعًا على منصات منافسة، في خطوة قالت إنها أعاقت المنافسة.

وفرضت الإدارة غرامة على مجموعة علي بابا قدرها 2ر18 مليار يوان (8ر2 مليار دولار)، وهو ما يعادل 4 % من مبيعاتها المحلية لعام 2019 البالغة 456 مليار يوان.

وقالت مجموعة علي بابا في بيان إنها ستقبل العقوبة.