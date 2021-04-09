الذهب يهبط بعد بيانات مبشرة من الصين

لندن (رويترز)

نزلت أسعار الذهب أمس، بعد بيانات اقتصادية قوية من الصين عززت الآمال في تعاف سريع، بيد أن المعدن الأصفر بصدد الارتفاع بما يزيد عن واحد بالمئة في الأسبوع مع انخفاض الدولار وعوائد الخزانة الأميركية عن مستويات مرتفعة بلغتها في الآونة الأخيرة.

وارتفعت أسعار تسليم بوابات المصانع في الصين في مارس بأسرع وتيرة سنوية منذ يوليو تموز 2018، لتفوق التقديرات.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1748.81 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ أول مارس عند 1758.45 دولار للأوقية الخميس.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1748.70 دولار للأوقية.