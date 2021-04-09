أسعار النفط تهبط مع زيادة الإمدادات

سنغافورة (رويترز)

هبطت أسعار النفط أمس، مع تقييم المستثمرين لارتفاع إمدادات منتجين رئيسيين وأثر جائحة فيروس كورونا على طلب الوقود.

وبحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 63.08 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو أيار 59.59 دولار للبرميل، منخفضا بمقدار سنت. وكلا العقدين على مسار تسجيل انخفاض يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في الأسبوع الجاري بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على زيادة الإمدادات تدريجيا، بواقع مليوني برميل يوميا بين مايو ويوليو. لكن محللين يتوقعون استمرار انخفاض مخزونات النفط العالمية، إذ سيتسارع الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام الجاري، مع اكتساب انتعاش الاقتصاد العالمي قوة دفع.