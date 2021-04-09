الدولار يتجه صوب تسجيل أضعف أداء أسبوعي في العام

سنغافورة (رويترز)

تقدم الدولار على نحو طفيف أمس لكنه يتجه صوب تسجيل أضعف أداء أسبوعي في العام إذ حفزت بيانات قوية في أوروبا، وضعف مفاجئ اعترى أرقام الوظائف الأمريكية وإصرار مجلس الاحتياطي على اتباع سياسة تيسيرية المستثمرين على تقليص رهاناتهم على العملة الأمريكية.

كما يتجه اليورو والين لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أربعة وخمسة أشهر على الترتيب، بينما يستقر مؤشر الدولار، الذي انخفض 0.9 بالمئة في الأسبوع الجاري، قرب أدنى مستوى في أسبوعين عند 92.171.

وقال كيت جوكس رئيس إستراتيجية الصرف الأجنبي لدى سوسيتيه جنرال «باختصار، انتعاش الدولار في الربع الأول انتهت طاقته، مثلما حدث في مبيعات السندات». وفي الجلسة الآسيوية، تراجع اليورو 0.1 بالمئة لكنه تماسك فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم عند 1.1900 دولار.