تراجع معدل البطالة في سويسرا

بروكسل (د ب أ)

أعلنت سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا أمس تراجع معدل البطالة في البلاد خلال شهر مارس الماضي.

وانخفض معدل البطالة الشهر الماضي إلى 3.4 بالمئة، بعد أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار، مقابل 3.6 بالمئة في فبراير.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يصل معدل البطالة الشهر الماضي إلى 3.6 بالمئة.

ودون أخذ التغيرات الموسمية في الاعتبار، تراجعت البطالة في سويسرا إلى 3.3 بالمئة في مارس مقابل 3.4 بالمئة في فبراير.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة البطالة إلى 3.6 بالمئة.

وانخفض عدد العاطلين المسجلين إلى 157 ألفاً و968 شخصاً في مارس، مقابل 167 ألفاً و953 في فبراير، كما انخفضت نسبة البطالة بين أوساط الشباب في الفئة العمرية ما بين 14 و25 عاما إلى 3 بالمئة.