5.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، خلال الأسبوع الحالي أكثر من 5.1 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 963 مبايعة بقيمة 2.87 مليار درهم، منها 89 مبايعة للأراضي بقيمة 512.58 مليون درهم، و 874 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.35 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 62 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3 تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 46 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 2.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 20 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 118 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 10 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 624 مليون درهم بمنطقة أم رمول كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة، وأخيراً مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 109 مبايعات بقيمة 305 ملايين درهم، وتلتها منطقة نخلة جميرا بتسجيلها 64 مبايعة بقيمة 204 ملايين درهم وثالثة في وادي الصفا 7 بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 56 مليون درهم.