«أغذية» تقر توزيع 16.5% أرباحاً نقدية

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت مجموعة «أغذية»، أمس اجتماعها السنوي السادس عشر افتراضياً. وخلال هذا الاجتماع، وافق المساهمون على اقتراح مقدم من مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح النقدية بنسبة 16.5%، أي ما يعادل 0.165 درهم لكل سهم، ليصل المبلغ الإجمالي الذي تم توزيعه إلى 118.8 مليون درهم.

ومن بين القرارات الأخرى التي قدمها مجلس الإدارة، وحظيت بموافقة المساهمين؛ تقرير المجلس والمكافآت الخاصة بأعضائه، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنصرمة 2020. وعلاوة على ذلك، فقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية للعام ذاته، واتخاذ قرار بشأن تعيين «ديلويت» بصفة مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2021.

وكشفت مجموعة أغذية مؤخراً عن أن صافي إيرادات المجموعة للعام 2020 بلغ 2.06 مليار درهم

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «إن الأداء الذي أظهرته المجموعة خلال العام الماضي يعد مؤشراً إيجابياً على مرونتها وقدرتها للحفاظ على ثقة المساهمين رغم الظروف الصعبة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه إلى المستقبل، سنواصل جهودنا الاستباقية لتلبية طلبات المستهلكين، وفتح فرص جديدة للنمو من أجل تحقيق التوسع وتعزيز ريادة أغذية في المنطقة».

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «ركزنا خلال العام الماضي على تكييف أعمالنا بسرعة، حتى نتمكن من الاستجابة للعادات والمتطلبات المتغيرة للمستهلكين. وبهذه الطريقة، يمكننا ضمان قدرتنا على مواجهة تبعات الوباء في جميع الدول التي نعمل بها.