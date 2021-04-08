المالية تنظم ورشة حول مشروع جمع الإحصاءات المالية

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشة عمل حول مشروع جمع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وهدفت الورشة التي حضرها ممثلون عن الدوائر المالية في حكومات الإمارات إلى التعرف على آخر مستجدات ومتطلبات مشروع جمع البيانات المالية على مستوى الدولة، ومناقشة المواضيع الفنية المشتركة.

وأثنى يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية على الجهود التي تبذلها الدوائر المالية في حكومات الإمارات لتحقيق الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز من مكانتها على خارطة التنافسية العالمية في المجالين المالي والاقتصادي.

وقال: «تحرص وزارة المالية من خلال مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع الدوائر المالية لإيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير البيانات المالية والإحصائية على مستوى الدولة بشكل ميسر ودقيق».

وتضمنت أجندة الورشة استعراض البيانات السنوية لعام 2020م والربعية لعام 2021م وبيانات التصنيف الوظيفي، والدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ومناقشة تغطية الجهات الحكومية لعام 2021، ومشروع الميزانية العمومية، إلى جانب مشروع المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS، وتبادل المعلومات مع الدوائر المالية بحكومات الامارات، والتحول لنظام الاستحقاق المحاسبي، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19) على الأداء المالي للحكومة لعام 2020.