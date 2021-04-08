صعود معظم أسواق الأسهم الخليجية والكويت في الصدارة

دبي (رويترز) - أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الخميس بعد أن رفع صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية للمنطقة، في حين أغلق المؤشر السعودي مستقرا بعد بدء تداول بعض الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح.

كان صندوق النقد قال أمس الأربعاء إنه يتوقع تعافي أغلب اقتصادات منطقة الخليج هذا العام بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، مع رفع توقعه للنمو العالمي في 2021 إلى ستة بالمئة من 5.5 بالمئة.

وفي سوق دبي، ارتفع مؤشر الأسهم 0.9 بالمئة إلى 2583 نقطة بدعم من زيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.2 بالمئة بعد أن قال البنك يوم الأربعاء إنه سيبيع حصة مسيطرة في مصرف دبي إلى شركة إرادة كابيتال. وتقدم سهم إعمار العقارية 1.7 بالمئة بعد أن قال العضو المنتدب للشركة إنها حققت مبيعات في الربع الأول من العام بلغت ستة مليارات درهم (1.63 مليار دولار) مقارنة مع 2.5 مليار درهم قبل سنة.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 6059 نقطة، مدعوما بصعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.8 بالمئة. وفي قطر، زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10542 نقطة، إذ تقدم سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.8 بالمئة قبيل إعلان نتائجه للربع الأول يوم الأحد. لكن المؤشر السعودي الرئيسي لم يطرأ عليه تغير يذكر حيث استقر عند 10012 نقطة. وصعد سهم البنك السعودي الفرنسي 1.9 بالمئة.

وهبط سهما شركة الأسمنت السعودية ومصرف الإنماء 3.6 بالمئة و1.3 بالمئة على الترتيب، مع بدء تداولهما دون الحق في توزيعات الأرباح. وبينما استقر مؤشر سوق البحرين عند 1454 نقطة، ارتفع مؤشر بورصة الكويت 1.1 بالمئة ليبلغ 6504 نقاط ليتصدر ارتفاعات أسواق الأسهم الخليجية. وفي سوق مسقط، انخفض المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3709 نقاط.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على زيادة 0.7 بالمئة إلى 10303 نقاط، وقفز سهم مستشفى كليوباترا 7.7 بالمئة.