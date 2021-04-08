30.8 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

أبوظبي (وام) واصلت أسواق المال الإماراتية المحافظة على نهجها الإيجابي خلال تعاملات الأسبوع الجاري وذلك رغم عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها بعض الأسهم القيادية عقب الارتفاعات التي سجلت في الأسبوع السابق.

وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نحو 30.8 مليار درهم خلال الأسبوع. ويظهر الرصد الأسبوعي لتعاملات الأسواق المالية استمرار قيم السيولة عند مستويات جيدة، فقد بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال 5 جلسات نحو 4.8 مليار درهم، وسجل الجزء الأكبر منها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 2% تقريباً خلال الأسبوع مغلقاً عند مستوى 6059 نقطة وهو من أعلى المستويات التي بلغها حتى الآن.

وبحسب معطيات التحليل الفني فإن قدرة المؤشر العام لسوق العاصمة على تحقيق المزيد من الاختراقات لنقاط مقاومة جديدة بات أمرا سهلا خلال الأسبوع المقبل.

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة تألقه خلال الأسبوع بعدما وصل إلى مستوى 87.5 درهم مقارنة مع 64.8 درهم في الأسبوع السابق واستحوذ السهم على نسبة كبيرة سيولة التداولات خلال الجلسات الخمس الماضية.

وشملت قائمة الأسهم الرابحة في أبوظبي أيضا سهم أغذية المغلق عند 6.58 درهم. وفي سوق دبي المالي اغلق المؤشر العام عند 2582 نقطة بنمو نسبته 1% تقريبا مقارنة مع الأسبوع السابق.

وقاد سهم إعمار المرتفع إلى 3.66 درهم النشاط في السوق وذلك بالإضافة إلى إعمار مولز 1.75 درهم. وفي قطاع البنوك ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني إلى 11.65 درهم وبنك دبي الإسلامي إلى 4.62 درهم.