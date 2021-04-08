ارتفاع الطلبيات الصناعية الألمانية

برلين (رويترز) - أظهرت بيانات اليوم الخميس، أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في فبراير مدفوعة بطلب محلي قوي، في مؤشر آخر على أن المصنعين بصدد تخفيف أثر الانخفاض المرتبط بالجائحة للإنتاج بصفة عامة في الربع الأول. لكن آفاق نمو أكبر اقتصاد في أوروبا ما زالت تكتنفها الضبابية بفعل سلالات الفيروس الأشد عدوى، والارتفاع السريع للإصابات بكوفيد-19 مما قد يجبر السلطات على تشديد القيود مجدداً في الأسابيع المقبلة. وتكشف البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الطلبيات على السلع المصنعة في ألمانيا زادت على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية 1.2 بالمئة على أساس شهري، بما يتماشى مع توقعات رويترز. تأتي الزيادة القوية في فبراير بعد ارتفاع عُدّل نزولاً إلى 0.8 بالمئة في يناير. وقفزت الطلبيات المحلية أربعة بالمئة على أساس شهري في فبراير، بينما انخفضت الطلبيات الخارجية 0.5 بالمئة. لكن الطلبيات من دول منطقة اليورو زادت 2.7 بالمئة.