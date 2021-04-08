4 إماراتيين بقائمة «فوربس» للأثرياء العرب

دبي (الاتحاد) كشفت فوربس عن قائمتها السنوية للأثرياء العرب التي ضمت 22 مليارديرا عربيا مقارنة مع 21 مليارديرا العام الماضي، ليرتفع إجمالي ثرواتهم مجتمعين إلى ما يقدر بـ 53.4 مليار دولار مقارنة بـ 47.3 مليار دولار العام الماضي. تضم قائمة «فوربس» 4 إماراتيين هم ماجد الفطيم وعبدالله الغرير وحسين سجواني وعبدالله الفطيم.

وتضم القائمة أيضاً 6 مصريين و6 لبنايين ومغربيين وقطريين وجزائري وعماني. وتصدر ناصف ساويرس الأثرياء العرب، بصافي ثروة قدره 8.3 مليار دولار، بزيادة 3.3 مليار دولار عن العام الماضي. وتعد حصته في شركة (Adidas ) البالغة 6% أكثر أصوله قيمةً، كما يدير ساويرس شركة (OCI )، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولديها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا الأميركية. وضمت القائمة يسعد ربراب والعائلة، وهو الملياردير الوحيد من الجزائر، بصافي ثروة بلغت قيمتها 4.8 مليار دولار. ويدير ربراب شركة (Cevital ) التي أسسها، وتعد أكبر شركة خاصة في الجزائر، كما تملك أكبر مصافي السكر في العالم بطاقة بلغت مليوني طن سنويا. وتقدر ثروة سهيل بهوان الملياردير الوحيد من سلطنة عمان بنحو 2.3 مليار دولار. اللبناني روبير معوض هو الملياردير الوحيد ضمن القائمة المقيم بدولة البحرين مع صافي ثروة قدره 1.4 مليار دولار. والشقيقان نجيب وطه ميقاتي الثريان اللبنانيان الوحيدان المقيمان بلبنان في القائمة بصافي ثروة 2.5 مليار دولار لكل منهما. وشملت القائمة أيضًا بهاء وأيمن وفهد الحريري، وهم يقيمون في أوروبا بصافي ثروة بلغ ملياري دولار، 1.3 مليار دولار و1.1 مليار دولار على التوالي.ولم تحتسب فوربس الأثرياء من السعودية، فقد توقفت عن إدراجهم بالقائمة منذ عام 2018.