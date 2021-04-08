المصرف المركزي يطلق "تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد"

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم أنه سيطرح اعتباراً من 21 أبريل الجاري تسهيلات جديدة لإدارة السيولة تسمى "تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد"، ضمن خطة تنفيذ الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم. وتهدف هذه التسهيلات إلى تزويد الأطراف المقابلة المؤهلة - المشاركين في "نظام الإمارات لتحويل الأموال" بالحصول على تمويل بدرهم الإمارات من المصرف المركزي خلال اليوم الواحد، لتحقيق تسوية المدفوعات على أساس الوقت الفعلي. وللحصول على تمويلات من المصرف المركزي خلال اليوم الواحد، يتعيّن على المشاركين في نظام الإمارات لتحويل الأموال تقديم ضمانات مؤهلة، وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في شروط وأحكام التسهيلات الجديدة. وسيتم طرح تسهيلات السيولة خلال اليوم الواحد بدون تكاليف، وذلك لأجل تحفيز الأطراف المقابلة المؤهلة على سداد الأموال المقترضة بحلول الآجال المحددة في نهاية كل يوم عمل. وبهذه المناسبة، قال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي: "إن إطلاق برنامج الأذونات النقدية في وقت سابق من هذا العام، إلى جانب وجود برنامج شهادات الإيداع الإسلامية القائم، قد مكّننا من تطوير هذه التسهيلات المبتكرة". وأضاف معاليه: "نحن على ثقة من أن البنية التحتية للأسواق المالية التي تم توظيفها في هذه التسهيلات، ستمكّن المنشآت المالية المرخصة، ليس من الحد من مخاطر السيولة خلال اليوم الواحد في حال وجود عدم تطابق في التوقيت بين التدفقات اليومية الواردة والصادرة فحسب، بل ستساعد في زيادة كفاءة المدفوعات من خلال نظام الإمارات لتحويل الأموال".