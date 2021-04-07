«أدنيك» تحصد اثنتين من «جوائز فعاليات الشرق الأوسط»

أبوظبي (الاتحاد)

حصدت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) جائزتين من جوائز فعاليات الشرق الأوسط في خطوة تُعزز مكانتها الريادية والمتميّزة على مستوى قطاع المعارض والمؤتمرات وسياحة الأعمال.

وتعليقاً على ذلك، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) والشركات التابعة لها: «يعزز فوزنا بهاتين الجائزتين سجلنا الحافل بالنجاحات، وكلنا فخر بالإنجازات التي حققناها ضمن اثنين من أهم المجالات في القطاع. ويُجسد حصولنا على جائزة أفضل جهة عمل لعام 2020 التزامنا الراسخ تجاه كوادرنا، في وقت تسهم خلاله جهودنا لاستضافة أبرز المعارض والاجتماعات والمؤتمرات الدولية في تعزيز مكانة أبوظبي باعتبارها المركز الرائد إقليمياً لسياحة الأعمال».