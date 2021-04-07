«قمة طاقة المستقبل» تبحث تطوير أعمال الطاقة النظيفة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل عن تنظيم نسخة جديدة يستضيفها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، من 17 إلى 19 يناير 2022 ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أبرز التجمعات العالمية المعنية بالاستدامة، والذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». يأتي الإعلان في ظل سعي حثيث لعدد كبير من المؤسسات في مختلف قطاعات الأعمال لتعزيز أدائها في 2021، من خلال التركيز على الدور المركزي للتنمية المستدامة، وتقدم القمة العالمية لطاقة المستقبل في هذا السياق فرصة مواتية لاستكشاف هذا المسار، وتوفير منصة مناسبة لعرض أحدث الابتكارات التقنية في مجال التنمية المستدامة.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»: «تعد مصدر واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً، حيث تنتشر مشاريعها في أكثر من 30 دولة حول العالم، فضلاً عن العديد من المبادرات والشراكات المتنوعة التي ترتبط بها الشركة، ويعود جزء كبير من النجاح الذي حققته مصدر على مدار الأعوام الماضية إلى التزام إمارة أبوظبي بالاستثمار في مجالي الابتكار والتقنيات المستدامة في قطاع الطاقة المتجددة، وتمثل استضافة مصدر للقمة العالمية لطاقة المستقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة فرصة للحكومات والباحثين والمبتكرين للاطلاع على أفضل التقنيات والوسائل التي من شأنها دفع الجهود العالمية للتحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة حول العالم».