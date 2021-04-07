«اللجنة العليا»: «إكسبو» مستعد لجمع العالم

دبي (الاتحاد)

راجعت اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي الاستعدادات النهائية لانطلاق الحدث الدولي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وبحضور أعضاء اللجنة العليا.

وناقشت اللجنة المراحل الأخيرة للجاهزية التامة لاستضافة العالم وأكدت أن النسخة الاستثنائية من إكسبو الدولي ستكون الأكثر تنوعاً على الإطلاق.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «بعد أشهر قليلة، سيفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم، وسنحتفل باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات مع جميع ضيوفنا، وسنحتفي بجميع إنجازات بلدنا الفتي الذي يستشرف آفاق المستقبل برؤية ثاقبة، بما في ذلك التنظيم الاستثنائي لأول إكسبو دولي يقام في المنطقة وبأعلى المعايير، على الرغم من التحديات التي واجهها العالم السنة الماضية. وسنواصل عملنا مع الجميع من خلال هذا الحدث الدولي الضخم من أجل تحقيق المزيد من الرخاء للإنسانية ولكوكب الأرض».

وأضاف سموه: «سيقدم إكسبو 2020 دبي تجربة استثنائية لا مثيل لها لجميع زوارنا، ودبي جاهزة ليكون لهذا الحدث الدولي إرثٌ يبعث على الفخر في دولة الإمارات وفي نفوس شعبها، هو التزام راسخ نعمل بإصرار وعن كثب مع المؤسسات المحلية في دولة الإمارات وفي دبي على تحقيقه بالتعاون مع مشاركينا الدوليين وشركائنا الرسميين وجميع مكونات المجتمع الإماراتي».

وقالت معالي ريم الهاشمي: «إن استضافة أول إكسبو دولي في المنطقة هي تجسيد لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تصبح الإمارات مركزاً عالمياً للتنوير والإبداع والابتكار والتعايش الإنساني. وكنا نعلم دائما أن نجاح هذا المشروع الوطني يتطلب جهداً جماعياً من جميع المؤسسات المحلية في دولة الإمارات والشركاء والمشاركين من أنحاء العالم. شهور تفصلنا عن الترحيب بالعالم وانطلاق منصة التعاون والعمل المشترك التي نحن في أمس الحاجة إليها. ومن الإمارات التي لا تعرف إلا التفاؤل والأمل، سنعمل مع شركائنا لتقديم حلول واقعية لتحديات واقعية وسيُسهم إكسبو 2020 دبي في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات كبلد قادر على تخطي حدود الصعاب وتحقيق إنجازات كان يظنها البعض مستحيلة».

واطلعت اللجنة العليا على الإجراءات الاحترازية التي وُضعت ونُفّذت في أنحاء موقع الحدث بهدف حماية صحة وسلامة ورفاه جميع الزوار وكل ضيف ومقيم في دولة الإمارات. ومع تزايد الأثر الإيجابي الناتج عن إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 وتوزيعها في دولة الإمارات والعالم، فإن هذه الإجراءات ستتطور بما يتسق مع أحدث التوجيهات الصادرة عن حكومة دولة الإمارات وأبرز خبراء الطب والعلوم والصحة في أنحاء العالم. وتعرفت اللجنة على خطط توفير إكسبو 2020 دبي لقاحات لجميع الممثّلين الرسميين للدول المشاركة لضمان تجربة شاملة وآمنة للجميع.

ويأتي اجتماع اللجنة العليا في الوقت الذي يستعد فيه إكسبو 2020 دبي للترحيب بالمشاركين من أنحاء العالم في اجتماع المشاركين الدوليين النهائي الذي سيُعقد في دبي يومي 4-5 مايو 2021.