%4.9 زيادة متوقعة في الايرادات الحكومية العام الجاري

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 29.5% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، مقارنة مع 24.6% من الناتج في عام 2020، بزيادة تصل إلى 4.9%، وأن يتراوح إجمالي الإيرادات بين 28.9% و28.1% خلال الفترة من 2022 وحتى 2026.

وأفادت بيانات صندوق النقد الدولي التي جاءت ضمن تقرير الراصد المالي، الصادر أمس، أن عجز الموازنة الأولية العامة للدولة، سيبدأ في الانحسار تدريجياً بشكل كبير خلال العام الجاري ليصل إلى 0.7%- من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز مقدر خلال العام الماضي شكل 6.9%- من الناتج، متوقعاً استمرار تراجع العجز ليصل إلى 0.4%- في عام 2022 وإلى 0.2%- في عام 2023، قبل أن تتحول الموازنة إلى تحقيق فائض بداية من عام 2024 بما يعادل 0.2% من الناتج يرتفع إلى 0.6% في 2025 وإلى 1.0% في عام 2026.

ويقدر الصندوق الإنفاق الحكومي في الدولة خلال العام الجاري بما يعادل 30.8% من الناتج، مقارنة مع إنفاق بلغت نسبته 32.0% من الناتج خلال عام 2020، مرجحاً أن يسجل الإنفاق خلال عام 2022 نحو 30% من الناتج وحوالي 29.5% في عام 2023، وصولاً إلى 28.1% في 2026.

ويقدر الصندوق إجمالي الدين الحكومي العام بحوالي 37.1% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، و39.2% العام المقبل، ونحو 40% في عام 2023 وصولاً إلى 39.2% في عام 2026.

ودعا تقرير الراصد المالي الحكومات في مختلف دول العالم إلى أن تظل سياسة المالية العامة مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية، والأسر، والشركات القادرة على الاستمرار، والتعافي الاقتصادي، إلى أن تتسنى السيطرة على جائحة كوفيد-19، مشيراً إلى قيام حكومات عديدة في الاقتصادات المتقدمة بتنفيذ تدابير كبيرة الحجم على جانبي الإنفاق والإيرادات في عام 2021 (6% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط)، في حين كان الدعم في اقتصادات الأسواق الصاعدة، ولا سيما البلدان النامية منخفضة الدخل، أقل حجماً وأكثر تركزاً في البداية، كما أن نسبة كبيرة من التدابير المتخذة قد انتهى الأجل المحدد لها.