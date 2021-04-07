45.62 مليار درهم قيمة الفائض في مالية الحكومة

أبوظبي (وام)

بلغ الفائض في ميزانية مالية الحكومة الموحدة لدولة الإمارات (تشمل الميزانية الاتحادية وميزانيات الحكومات المحلية) نحو 45.62 مليار درهم، خلال العام 2020، وذلك بحسب الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة المالية.

وجاء الفائض الكبير الذي حققته الإمارات في ميزانيتها المجمعة، بعدما بلغ إجمالي قيمة الإيرادات الحكومية 369.62 مليار درهم، خلال العام 2020، فيما وصل إجمالي قيمة المصروفات إلى 324 مليار درهم تقريبا.

وتفصيلاً، فقد أظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية أن مصروفات مالية الحكومة الموحدة، خلال الربع الأخير من العام 2020 قفزت إلى نحو 123.781 مليار درهم، مقارنة مع 67.752 مليار درهم في الربع الثالث من العام نفسه. وكانت إيرادات الربع الأول من العام الماضي بلغت 92.981 مليار درهم، في حين وصلت إلى 85.108 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.