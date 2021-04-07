عمومية الظفرة تقرر فتح باب الاكتتاب أمام المواطنين

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قررت الجمعية العمومية لجمعية الظفرة التعاونية توزيع أرباح بنسبة 20.25% من رأس المال على المساهمين عن السنة المالية 2020، كما تقرر أيضاً توزيع عائد 50% على مشتريات المساهمين لدى فروع جمعية الظفرة التعاونية المنتشرة في جميع مدن المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية بحضور مجلس الإدارة برئاسة محمد خليفة الهاملي.

وأوضح محمد خليفة الهاملي رئيس مجلس إدارة جمعية الظفرة التعاونية، أن قرار الجمعية العمومية بتوزيع 50% على مشتريات المساهمين من أي فرع لجمعية الظفرة، والذي يتم تطبيقه لأول مرة، يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم المساهمين وفتح مجالات دخل إضافية، والتشجيع على زيادة مبيعات الجمعية، مع التركيز على توفير كافة السلع والخدمات التي تلبي كافة احتياجات المساهمين.