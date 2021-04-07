«شيفرون» تطلق تقنية جديدة للمصانع

حسام عبد النبي (دبي)

أعلنت «شيفرون الخليج» التي تُسوّق منتجات شركة «كالتكس» العالمية، عن طرح تقنية متطورة جديدة في دولة الإمارات لإزالة رواسب الأكسدة المتراكمة في دورات التزييت في التوربينات المستخدمة في منصات النفط والغاز وشركات توليد الطاقة والشركات الصناعية التي تشغل أنظمة التوربينات.

وحسب دوغلاس رانكين، المدير العام لزيوت التشحيم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة كالتكس، فإن تقنية «شيفرون» الخاصة تتيح حلاً كلياً من خطوتين للتنظيف والتحكم لمساعدة المُشغلين على الحد من تراكم رواسب الأكسدة، حيث تُسوّق هذه التقنيات تحت اسم «فارتك ISC» وزيوت «GST» التوربينية المُصنعة بواسطة تقنية «فارتك».

وقال خلال مؤتمر صحفي افتراضي عقد أمس: إن الشركات الصناعية ومنصات البترول والغاز قد تعاني التلف الذي قد تسببه رواسب الأكسدة، والذي يؤثر حتماً على أعمالها، حيث إن أصغر كمية من رواسب الأكسدة قد تؤدي إلى تردي الأداء في النظم وإلى توقف المعدات في النظم التوربينية الحديثة، مؤكداً أنه نظراً لأن رواسب الأكسدة والصعوبات التي تصاحبها باتت تعتبر واقعاً لا بد من التعايش معه، ويشكل جزءاً لا يتجزأ من القطاع، فإن الشركة عملت على التحكم بتلك المشكلة عبر تقنية ومنتج «فارتك»، وهو منتج للتنظيف يمكن إضافته مباشرة إلى الزيت المستخدم خلال التشغيل بغرض تنظيف النظام من رواسب الأكسدة قبل عمليات تغيير الزيت المجدولة.

ومن جهته قال أنيس أبو النجا، مدير الوقود وزيوت التشحيم الدولية بمصر في شركة «شيفرون»: إن تقنية «فارتك» تفيد كذلك الشركات الصناعية التي تشغل التوربينات لتوليد الكهرباء وخاصة مصانع الحديد والصلب.