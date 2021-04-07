مستوى قياسي للعجز التجاري الأميركي في فبراير

واشنطن (أ ف ب) -بلغ العجز التجاري في الولايات المتحدة في فبراير مستوى قياسياً بـ71.1 مليار دولار، نتيجة تراجع الصادرات أكثر من الواردات، حسب ما أعلنت وزارة التجارة اليوم الأربعاء. وفي فبراير زاد العجز التجاري 4,8%، مقارنة مع أرقام الشهر الماضي المدققة مع انخفاض الواردات بـ0,7% إلى 258,3 مليار دولار، وتراجع الصادرات بـ2.6% إلى 187,3 مليار دولار. وهذا أكثر مما توقعه المحللون الذين راهنوا على عجز بـ70,5 مليار دولار. وفقط للسلع، ووفقاً للمناطق الجغرافية، ارتفع العجز التجاري مع الصين 10% خلال شهر، لكنه تقلص كثيرا بـ42% مع المكسيك، وتراجع 5% مع الاتحاد الأوروبي. وقال اورن كلاشكين خبير الاقتصاد لدى «اكسفورد ايكونوميكس» في مذكرة أنه «يتوقع أن يستمر اتساع العجز التجاري في حين سينهض في الربيع والصيف». وأكد أن «تحسن الوضع الصحي وإعادة فتح الاقتصاد ونفقات الموازنة ستعطي دفعاً للطلب المحلي، وستمارس ضغوطاً كبرى على الصادرات» التي تعتمد على التعافي الأبطأ للاقتصاد في بقية العالم. وازداد العجز التجاري للسلع حتى 88 مليار دولار في فبراير مقابل 85,2 مليار قبل شهر في حين أن الفائض في الخدمات وصل إلى 16,9 مليار دولار مقابل 17,4 مليار دولار قبل شهر.