القطاع المالي يصعد بسوق الأسهم السعودية

دبي (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسة في منطقة الخليج عند الإغلاق اليوم الأربعاء، فيما أنهى مؤشر أبوظبي سلسلة مكاسب، بينما رفعت أسهم القطاع المالي السوق السعودية. فقد ارتفع المؤشر الرئيس في المملكة 0.3 بالمئة إلى 10014 نقطة بدعم من صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 5.7 بالمئة وتقدم سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية 3.3 بالمئة. لكن سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تراجع 0.3 بالمئة. كانت رويترز أوردت نقلاً عن مصدرين مطلعين أن سابك اختارت إتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي للعمل على الطرح العام الأولي المزمع لأنشطة الكيميائيات المتخصصة. وهبط مؤشر سوق أبوظبي 0.8 بالمئة إلى 6033 نقطة، بعد تحقيق مكاسب لثماني جلسات، وتأثر بنزول سهم بنك أبوظبي الأول، 1.5 بالمئة وتراجع سهم شركة اتصالات 1.6 بالمئة. لكن سهم الشركة العالمية القابضة واصل اتجاهه الصعودي ليختتم الجلسة مرتفعاً اثنين بالمئة. شهدت الشركة توسعاً سريعاً في جميع قطاعات أنشطتها الرئيسة، ما نجم عنه نمو كبير في أوضاعها المالية ويؤهلها لنمو على المدى الطويل. وفي سوق دبي، نزل المؤشر 0.6 بالمئة إلى 2559 نقطة مع خسارة سهم بنك الإمارات دبي الوطني، 0.9 بالمئة، في حين هبط سهم العربية للطيران للرحلات منخفضة التكلفة 2.3 بالمئة. كما تراجع مؤشر سوق البحرين 0.2 بالمئة إلى 1454 نقطة، وهبط مؤشر سوق مسقط 0.1 بالمئة ليسجل 3714 نقطة، بينما زاد مؤشر بورصة الكويت 0.3 بالمئة إلى 6431 نقطة. وفي قطر، تقدم المؤشر الرئيس واحداً بالمئة إلى 10498 نقطة مع صعود معظم الأسهم المدرجة عليه بقيادة قفزة لسهم البنك التجاري 6.4 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.4 بالمئة إلى 10228 نقطة وهبط سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية 3.7 بالمئة.