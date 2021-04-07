«أغذية» تعتزم الاستحواذ على «أطياب» المصرية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت مجموعة «أغذية»، اليوم، أن مجلس إدارتها وافق على الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي («أطياب») وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي أربع علامات تجارية هي «أطياب»، و«ميتلاند»، و«شيكيتيتا»، و«فرات». وتوفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور في السوق المصري.

وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 70 ألف طن تقريباً عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع. وقد حققت الشركة نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 28٪ تقريباً بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في العام 2020 بلغت 19% تقريباً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

وفي عام 2020، حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم، وأرباح بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنحاء مصر، ويعمل لديها أكثر من 2,500 موظف. وبهذه المناسبة، قال خليفة سلطان السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «يتماشى هذا الاستحواذ بشكل كبير مع استراتيجيتنا الرامية إلى ترسيخ مكانة مجموعة أغذية الرائدة في مجال السلع الاستهلاكية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعدّ مصر سوقاً رئيسة لتحفيز نمو المجموعة لا سيما أن أطياب تعمل في قطاع واعد وسريع النمو. نحن على ثقة من أن هذه الصفقة ستولّد فرصاً جديدة لمجموعة أغذية مما سينعكس قيمة إضافية للمساهمين».

بدوره قال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «يمثل الاستحواذ المقترح على شركة أطياب امتداداً لتوسع مجموعة أغذية في قطاع اللحوم المجمدة بعد إعلاننا مؤخراً عن موافقة مجلس الإدارة على الاستحواذ على شركة النبيل للصناعات الغذائية في الأردن. وستضع الصفقة الجديدة مجموعة أغذية في مقدمة قطاع متنامٍ لدى أحد أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأكبر سوق استهلاكية بتعداد سكاني يناهز 100 مليون نسمة، وتغلب عليه فئة الشباب وقدرة شرائية متنامية. ونرى مجالات واسعة للاستفادة من تكامل التكاليف والإيرادات وإمكانات التوزيع المعززة التي ستنجم عن ضمّ أطياب إلى عمليات المجموعة الحالية في السوق المصرية». وأعرب عطيتو رسلان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أطياب عن سعادته بالانضمام المعتزم للشركة إلى مجموعة أغذية، قائلاً: «تشكل هذه الصفقة فرصة كبيرة لدفع عجلة نمو شركتنا وترسيخ ريادتنا في مصر، فضلاً عن التوسّع إلى أسواق جديدة، كما أنها تعكس الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات ومصر». ومن المتوقع أن تحقق الصفقة قيمة ملموسة للمساهمين في مجموعة «أغذية» بشكل فوري وعلى المدى الطويل، حيث سينجم عنها منافع كبيرة على صعيد تكامل التكاليف والإيرادات، وتوسيع قاعدة المنتجات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من شبكة توزيع موسّعة عبر الأسواق في جميع أنحاء المنطقة.

وستقوم أغذية من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي. وسيحتفظ عطيتو رسلان، مؤسس الشركة وأحد القادة المرموقين في القطاع، بحصة في الشركة حيث سيواصل مسيرته الناجحة في تنمية الأعمال التجارية بدعم من القوة المالية لمجموعة أغذية، وانتشارها الإقليمي الواسع، وخبرتها في القطاع.