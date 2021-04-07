1.25 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام) قفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تعاملات، أمس، إلى 1.25 تريليون درهم، تشكل ما نسبته 81% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الجارية خلال 2019، وذلك وفقاً للإحصائيات التي ترصدها الجهات المختصة، ومن ضمنها الأسواق المالية في كل من أبوظبي ودبي.

وكانت الأسواق المالية شهدت ارتفاعات قوية منذ بداية العام الجاري، وسط دخول عددٍ كبيرٍ من المؤسسات الاستثمارية المحلية والأجنبية للاستثمار في أسهم الشركات المدرجة، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على أسعار الأسهم، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع القيمة السوقية لغالبية الشركات.

ويظهر الرصد الخاص بحركة مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية «شركات مساهمة عامة وخاصة» ارتفاعها إلى مستوى 893 مليار درهم تقريباً في تاريخ 7 أبريل الحالي، وهو أعلى مستوى تصله. أما في سوق دبي المالي، فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة إلى 357 مليار درهم تقريباً، خلال فترة الرصد ذاتها.