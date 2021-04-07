أسعار النفط تنخفض رغم توقعات اقتصادية قوية

لندن (رويترز) انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، رغم احتمال تسجيل نمو اقتصادي عالمي أقوى، فيما تفتح محادثات لإحياء الاتفاق النووي مع إيران الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبات على صادرات طهران النفطية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتاً أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 62.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 08.43 بتوقيت جرينتش، وفقدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً، ما يوازي 0.6 بالمئة أيضاً إلى 58.97 دولار.

وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق من الجلسة بفضل تحسن البيانات الاقتصادية. وكتب محللون من إيه.إن.زد في مذكرة اليوم «التفاؤل إزاء آفاق الاقتصاد العالمي عزز المعنويات في سوق النفط الخام».

وقال صندوق النقد الدولي أمس، إن الإنفاق غير المسبوق لمكافحة الجائحة يدفع معدل النمو العالمي إلى ستة بالمئة في العام الجاري، وهو معدل لم يسجل منذ السبعينيات. لكن قفزة محتملة لمخزونات الوقود الأميركية والمحادثات مع إيران ضغطتا على الأسعار.

وذكرت ثلاثة مصادر في السوق نقلاً عن بيانات من معهد البترول الأميركي قبل صدور بيانات حكومية، اليوم، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بواقع 2.6 مليون برميل المتوقع في الأسبوع المنتهي في الثاني من أبريل، بينما زادت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل ونواتج التقطير 2.8 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية اليوم. عقدت إيران والقوى العالمية الكبرى ما وصفوها بالمحادثات «البناءة» يوم الثلاثاء واتفقوا على تشكيل مجموعات عمل لمناقشة إمكانية إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، مما قد يقود لرفع العقوبات التي تفرضها واشنطن على قطاع النفط الإيراني وزيادة إمدادات الخام.